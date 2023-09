Atelier d’animations (à partir de 7 ans) Musée Granet Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Atelier d’animations (à partir de 7 ans) 16 et 17 septembre Musée Granet Entrée payante, animation gratuite

Les plus petits peuvent également appréhender la peinture napolitaine et le secrets des grands maîtres du XVIIe !

Rendez-vous dans le jardin Saint Jean pour un stand de coloriage autour de l’exposition « Naples pour passion. Chefs-d’œuvre de la collection De Vito ».

Musée Granet Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

