Jusqu’au 29 octobre 2023, le musée Granet présente l’exposition Naples pour passion, chefs-d’œuvre de la collection De Vito.

C’est une collection prestigieuse de peintures napolitaines du XVIIe siècle que le musée Granet vous propose de découvrir cet été. Giuseppe De Vito (1924 – 2015) a rassemblé avec passion les plus belles œuvres des grands artistes du Seicento napolitain. Cette collection, pour la première fois présentée dans son intégralité, nous propose une immersion sans pareil dans la Naples du XVIIe siècle à la mort du Caravage. Le Maître de l’Annonce aux bergers, Caracciolo, Finoglio, Stanzione, Cavallino ou encore Preti ou Giordano… autant d’artistes, autant de styles, qui nous offrent un exceptionnel panorama de la peinture à Naples et de son histoire tumultueuse…

À la suite de l’exposition, le musée présente de manière inédite les peintures napolitaines du XVIIe siècle issues de sa collection, en partie restaurées pour l’occasion.

Le musée Granet, institution culturelle de la Communauté du Pays d'Aix, offre sur plus de 4000 m2 une vaste traversée de la création artistique depuis l'Antiquité, les collections de peinture française (Les frères Le Nain, Ingres, Granet), nordique (Rembrandt, Rubens) et italienne (le maître de Flémalle) du XVIe au XIXe siècles jusqu'aux chefs-d'oeuvre de l'art moderne et contemporain. Le musée présente ainsi la magnifique donation Philippe Meyer « De Cézanne à Giacometti ». La salle dédiée à Cézanne abrite dix chefs-d'oeuvre dont la récente acquisition, le Portrait d'Emile Zola. En 2010, est venue s'ajouter pour 15 ans l'inestimable collection Planque constituée de près de 300 chefs-d'œuvre.

Maître de l’Annonce aux bergers, Figure juvénile humant une rose (détail), vers 1635-1640, huile sur toile, 104 x 79 cm