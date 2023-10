La Classe, l’œuvre Musée Granet Aix-en-Provence, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

La Classe, l’œuvre Samedi 13 mai, 19h30 Musée Granet Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du projet « La classe l’œuvre », les élèves de 3e Cham-Chad du collège Mignet vous présentent des saynètes musicales et dansées conçues autour des œuvres de David Hockney. (Patio du musée)

Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 52 88 32 https://www.museegranet-aixenprovence.fr/accueil Inauguré en 1838 dans un bâtiment du XVIIe siècle – le Palais de Malte, acheté par la ville en 1825 – le musée Granet est labellisé « musée de France ». Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 M², privilégiant le fonds des peintures et des sculptures. Près de 600 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer, dont des tableaux et sculptures d’Alberto Giacometti. Afin de présenter l’essentiel de la collection Planque sous l’intitulé Granet XXe, collection Jean Planque, la Communauté du Pays d’Aix a ouvert la chapelle des Pénitents blancs construite au XVIIe siècle et rénovée pour l’occasion- dotant ainsi le musée Granet de plus de 700m² d’espaces d’exposition supplémentaires.

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

