Cet évènement est passé Démonstration de tirage de gravure et dorure sur cadre Musée Goya Castres Catégories d’Évènement: CASTRES

Tarn Démonstration de tirage de gravure et dorure sur cadre Musée Goya Castres, 16 septembre 2023, Castres. Démonstration de tirage de gravure et dorure sur cadre 16 et 17 septembre Musée Goya Gratuit. Entrée libre. Les 16 et 17 septembre 2023 auront lieu les événements suivants :

– Une démonstration d’estampe par l’artiste Elisabeth Delétang.

– Une démonstration de dorure sur cadre présentée par Antoine Pérez du musée Goya. Musée Goya Hôtel de Ville, 81108 Castres Castres 81100 Sercloise Tarn Occitanie http://www.ville-castres.fr Le musée Goya est un musée d’art hispanique, il est un lieu unique en son genre, une référence pour apprécier la création en Espagne, de l’Antiquité au XXe siècle. Gare SNCF 800m, gare routière 500m, parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Ville de Castres Détails Catégories d’Évènement: CASTRES, Tarn Autres Lieu Musée Goya Adresse Hôtel de Ville, 81108 Castres Ville Castres Departement Tarn Lieu Ville Musée Goya Castres latitude longitude 43.603726;2.241513

Musée Goya Castres Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castres/