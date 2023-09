Cet évènement est passé Journées européennes du Patrimoine au Musée Girodet : Danger au Musée musée girodet Montargis Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Montargis Journées européennes du Patrimoine au Musée Girodet : Danger au Musée musée girodet Montargis Montargis, 16 septembre 2023, Montargis. Journées européennes du Patrimoine au Musée Girodet : Danger au Musée 16 et 17 septembre musée girodet Montargis musée girodet Montargis musée girodet 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Montargis Autres Lieu musée girodet Montargis Adresse musée girodet 45200 Montargis Ville Montargis Departement Loiret Lieu Ville musée girodet Montargis Montargis latitude longitude 47.997668;2.736329

musée girodet Montargis Montargis Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/