Visite commentée « Alerte, danger ! » Musée Girodet Montargis, 16 septembre 2023, Montargis.

Visite commentée « Alerte, danger ! » 16 et 17 septembre Musée Girodet Dans la limite des places disponibles (environ 25 personnes).

Quelle histoire, réelle ou fictive, légendaire ou mythologique, récente ou ancienne, ne comporte pas une once de danger ? Tantôt humain, tantôt animal, tantôt naturel, quelles formes prend le danger dans les récits ? Dans quel contexte intervient-il ? Quel rôle a-t-il, au-delà de la mise en garde ou de la catharsis ? Et surtout, comment traduire cette notion, parfois abstraite, dans des œuvres figuratives pour lesquelles le peintre et le sculpteur ne disposent que d’un support fixe et immobile, sans recourir au mouvement du théâtre ou du cinéma pour donner corps à leurs idées ? C’est ce que cette visite vous propose de découvrir.

Musée Girodet Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée, 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 98 07 81 http://www.musee-girodet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}] À Montargis, le musée Girodet occupe l’hôtel Durzy, édifice bâti au début des années 1860, entre le Loing et le canal de Briare, au cœur d’un parc planté d’essences rares, orné d’une belle arcature du XIIe siècle. Par son architecture, son décor et ses collections, le musée Girodet invite le public à redécouvrir la diversité artistique du XIXe siècle autour des œuvres de deux artistes originaires du montargois : le peintre néo-classique Anne-Louis Girodet-Trioson et le sculpteur romantique Henry de Triqueti. Le Musée Girodet vit aujourd’hui une nouvelle étape de son histoire avec les travaux d’extension et de rénovation commencée en 2015 et le chantier des collections. Les journées européennes du patrimoine offrent l’occasion de porter une attention particulière sur les moyens architecturaux, techniques et les mesures conservatoires mises en œuvre pour assurer le devenir de l’institution et de ses collections riches et variées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Musée Girodet