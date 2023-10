Noah & Luna – les contes olfactifs par Le TIR et la Lyre Musée Girodet Montargis, 13 mai 2023, Montargis.

Noah & Luna – les contes olfactifs par Le TIR et la Lyre Samedi 13 mai, 21h30, 22h30 Musée Girodet Le spectacle est gratuit, mais la réservation est obligatoire car la jauge est limitée

Les Contes Olfactifs… C’est une « expédition olfactive » à travers le monde à partir d’histoires traditionnelles librement adaptées par Violaine de Carné. Avec « Noah et Luna » inspiré de Hansel et Gretel des frères Grimm, nous plongeons dans la forêt des Vosges. Tentation, injustice, gourmandise, nature… Les apparences sont parfois trompeuses ! Une expérience intimiste, immersive et multisensorielle à partager en famille.

Musée Girodet 2 rue du Faubourg de la Chaussée 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 98 07 81 http://www.musee-girodet.fr https://fr-fr.facebook.com/musee.girodet/ [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238980781 »}] Riche d’une importante collection d’art ancien, le musée Girodet propose de pénétrer au cœur de l’œuvre et de la vie d’Anne-Louis Girodet-Trioson, né à Montargis en 1767. La collection rend compte de son parcours, de ses premiers essais de peintre d’histoire dans l’atelier de David (La Mort de Camille, 1785) aux œuvres de la maturité, pour certaines annonciatrices du romantisme (Mustapha, 1819). Elle témoigne des grands moments de sa carrière, de ses talents de dessinateur, de son goût pour l’illustration.

La présentation de nombreuses pièces issues du fonds d’atelier d’Henry de Triqueti (1803-1874), sculpteur romantique né à Conflans-sur-Loing, près de Montargis, complète la visite. Le musée conserve également un ensemble exceptionnel de plâtres préparatoires pour la décoration de la chapelle du prince Albert, mémorial en hommage au prince consort Albert de Saxe-Cobourg, au château de Windsor, auquel Triqueti consacra dix ans de travail, de 1864 à 1874, à la demande de la reine Victoria.

Le musée Girodet est agréé « musée de France » depuis 2002. 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

© Le TIR et la lyre