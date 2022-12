Nuit de la lecture – Lisez au Musée ! Musée Girodet Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Nuit de la lecture – Lisez au Musée ! Musée Girodet, 20 janvier 2023, Montargis. Nuit de la lecture – Lisez au Musée ! 20 – 22 janvier 2023 Musée Girodet Dans le cadre des Nuits de la lecture (qui portent cette année sur le thème de la peur), le musée vous propose de vous installer confortablement dans ses salles pour lire en autonomie des livres mi… Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis Montargis Dans le cadre des Nuits de la lecture (qui portent cette année sur le thème de la peur), le musée vous propose de vous installer confortablement dans ses salles pour lire en autonomie des livres mis à votre disposition (avec les ouvrages prêtés par la médiathèque de l’AME).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T13:00:00+01:00

2023-01-22T17:00:00+01:00 Musée Girodet

