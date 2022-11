Triqueti, ce célèbre inconnu – Rencontres Musée Girodet Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Triqueti, ce célèbre inconnu – Rencontres Musée Girodet, 3 décembre 2022, Montargis. Triqueti, ce célèbre inconnu – Rencontres 3 et 4 décembre Musée Girodet À l’occasion de l’ouverture de la salle du musée consacrée aux œuvres du sculpteur Henry de Triqueti, le Musée Girodet organise de nombreuses animations autour de ce célèbre inconnu ! Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, Montargis Montargis Chercheurs, conservateurs-restaurateurs et spécialistes viendront présenter les dernières découvertes autour de l’artiste.

Pour célébrer l’ouverture de la salle consacrée à Triqueti et celle de l’exposition « Triqueti, la force du trait », venez assister à la création d’un lion de glace créé par Ice & Art, champion du monde 2020 de sculpture sur glace.

2022-12-03T13:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00 ©Musée Girodet

