Cet évènement est passé Visites commentées « L’ORIENT ÉTAIT LE PLUS FRÉQUENT DE MES RÊVES (J.-L. Gérôme) » Musée Georges-Garret Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vesoul Visites commentées « L’ORIENT ÉTAIT LE PLUS FRÉQUENT DE MES RÊVES (J.-L. Gérôme) » Musée Georges-Garret Vesoul, 17 septembre 2023, Vesoul. Visites commentées « L’ORIENT ÉTAIT LE PLUS FRÉQUENT DE

MES RÊVES (J.-L. Gérôme) » Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Musée Georges-Garret Inscriptions par téléphone de 14h à 18h Neuf livres édités au XIXème siècle et évoquant la thématique du voyage sont à découvrir au fil des salles Beaux-Arts du musée. Tous appartiennent aux collections du musée depuis l’an 2000, transmis au musée à la faveur du legs de Brulin Demandre. Tous sont issus de la fameuse bibliothèque du maître de forges haut-saônois Charles Demandre (1805-1875). Musée Georges-Garret 1 rue des Ursulines 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 76 51 54 http://www.vesoul.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0384765154 »}] Le musée Georges-Garret, musée municipal d’art et d’histoire, est installé depuis 1981 dans le centre ancien de Vesoul. Il occupe les bâtiments de l’ancien couvent des Ursulines (1680). Ce bâtiment date des XVIIème et XVIIIème siècles et fait partie des couvents francs-comtois fondés par Anne de Xaitonge. Parc de stationnement (Place Beauchamp (80 places) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Musée Georges-Garret Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Lieu Musée Georges-Garret Adresse 1 rue des Ursulines 70000 Vesoul Ville Vesoul Departement Haute-Saône Lieu Ville Musée Georges-Garret Vesoul latitude longitude 47.623918;6.155361

Musée Georges-Garret Vesoul Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul/