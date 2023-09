Parcours découverte « Le petit explorateur » Musée Georges-Garret Vesoul, 16 septembre 2023, Vesoul.

Parcours découverte « Le petit explorateur » 16 et 17 septembre Musée Georges-Garret Entrée libre | Enfant accompagné d’un adulte

Parcourir autrement la section des Beaux-Arts en famille !

Accompagné d’un adulte, le « petit explorateur » découvre 10 tableaux, équipé d’une longue-vue et d’indices pour s’orienter.

Musée Georges-Garret 1 rue des Ursulines 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 76 51 54 http://www.vesoul.fr Le musée Georges-Garret, musée municipal d’art et d’histoire, est installé depuis 1981 dans le centre ancien de Vesoul. Il occupe les bâtiments de l’ancien couvent des Ursulines (1680). Ce bâtiment date des XVIIème et XVIIIème siècles et fait partie des couvents francs-comtois fondés par Anne de Xaitonge. Parc de stationnement (Place Beauchamp (80 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Musée Georges-Garret