Exposition « Reliefs » au musée Georges de Sonneville Musée Georges de Sonneville Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Gradignan Exposition « Reliefs » au musée Georges de Sonneville Musée Georges de Sonneville Gradignan, 2 septembre 2023, Gradignan. Exposition « Reliefs » au musée Georges de Sonneville 2 septembre – 15 octobre Musée Georges de Sonneville Entrée libre et gratuite Du 1er septembre au 15 octobre , le musée Georges de Sonneville accueille « Reliefs », une exposition de Juliette de Ferluc au Musée Georges de Sonneville. Informations Mercredi et du vendredi au dimanche de 14h à 18h.

Entrée gratuite

Tél : 05 56 75 28 03 Musée Georges de Sonneville 1 rue de Chartrèze, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Sabatey Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556752803 https://www.gradignan.fr/culture/musees/musee-de-sonneville-396.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T14:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 Gradignan Exposition Ville de Gradignan Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Gradignan Autres Lieu Musée Georges de Sonneville Adresse 1 rue de Chartrèze, 33170 Gradignan Ville Gradignan Departement Gironde Lieu Ville Musée Georges de Sonneville Gradignan

Musée Georges de Sonneville Gradignan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gradignan/