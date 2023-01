Exposition « Troublez-moi / Troubles et moi » au Musée Georges de Sonneville. Musée Georges de Sonneville Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

Exposition au Musée Georges de Sonneville de Marie-Ange Daudé, plasticienne. Musée Georges de Sonneville 1 rue de Chartrèze, 33170 Gradignan

0556752803 https://www.gradignan.fr/culture/musees/musee-de-sonneville-396.html Le Musée Georges de Sonneville accueille Marie-Ange Daudé pour l’exposition « Troublez-moi / Troubles et moi » du vendredi 6 janvier au dimanche 5 février 2023.

En ce début d’année, la plasticienne Marie-Ange Daudé investit les cimaises du musée de Sonneville avec trois séries portant sur la féminité, la nostalgie de l’enfance et la disparition du peuple améridien. Installée en Gironde, son travail est présent dans une douzaine de galeries d’art en France, à Londres et au Canada et se retrouve également dans certaines grands rendez-vous d’art contemporain à travers le monde. Informations : Le musée Georges de Sonneville est ouvert au public : vendredi, samedi et dimanche, de 14h00 à 18h00.

Activités gratuites pour les enfants : livrets-jeux pour les 7/10 ans , un « chercher/trouver » pour les 3/6 ans

Réception des groupes sur rendez-vous.

Renseignements au : 05 56 75 28 03

