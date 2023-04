La Marmite nocturne Musée Georges Borias Uzès Catégories d’Évènement: Gard

La Marmite nocturne Musée Georges Borias, 13 mai 2023, Uzès. La Marmite nocturne Samedi 13 mai, 20h00 Musée Georges Borias Entrée libre dans la limite des places disponibles Avec l’aide de l’artiste Amanda Goicovic, les élèves de l’école de Saint-Laurent la Vernède se sont inspirés d’un objet du musée : une marmite en terre cuite de l’Uzège. Venez découvrir les surprises de la marmite ! Musée Georges Borias Ancien Evêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 22 40 23 http://uzesmusee.blogspot.fr Musée présentant l’histoire d’Uzès et de sa région, installé dans l’ancien palais épiscopal du 17e siècle, entre ville et garrigue. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © musée Georges Borias

