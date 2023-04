Portes ouvertes en nocturne Musée Georges Borias Uzès Catégories d’Évènement: Gard

Portes ouvertes en nocturne Musée Georges Borias, 13 mai 2023, Uzès. Portes ouvertes en nocturne Samedi 13 mai, 20h00 Musée Georges Borias Découvrez le musée en accès libre jusqu’à 23h : pour tout savoir sur Uzès, son histoire et ses traditions artisanales. Musée Georges Borias Ancien Evêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 22 40 23 http://uzesmusee.blogspot.fr Musée présentant l’histoire d’Uzès et de sa région, installé dans l’ancien palais épiscopal du 17e siècle, entre ville et garrigue. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

