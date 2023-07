Découvrez la géologie Musée Géolor Thionville, 16 septembre 2023, Thionville.

Découvrez la géologie 16 et 17 septembre Musée Géolor

Visitez les ateliers et la bibliothèque de l’association des amateurs de géologie de Lorraine pour découvrir des fossiles et minéraux, du monde des volcans et celui des météorites. Observez aussi au binoculaire des micro-minéraux.

Musée Géolor 2, rue de la Scierie 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est Dans le musée Géolor, remontez le temps et revenez 300 millions d’années arrière à la rencontre de gigantesques animaux qui y vivaient. Ici, nous nous glissons dans la peau de paléontologue en arpentant les salles d’expositions. Vous pourrez découvrir des fossiles de dinosaures, mais aussi des végétaux qui ont laissé leur empreinte dans le charbon. De l’autre côté, une collection impressionnante de minéraux du monde vous attend. Une plongée dans le passé pour nous en apprendre plus sur notre Terre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Michel Seghers