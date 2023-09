Découvrez les vestiges du passé minier de Vernets-les-Bains Musée géologique Vernet-les-Bains, 16 septembre 2023, Vernet-les-Bains.

Découvrez les deux fours à griller, vestige du passé minier de la région, parfaitement conservés grâce à l’association camivern.

Musée géologique Parc du Casino, 66820 Vernet-les-Bains Vernet-les-Bains 66820 Peu de la Penha Pyrénées-Orientales Occitanie Plus de 10 000 pièces pour l’un des rares ensembles de collections généralistes présenté sur cinq grandes salles. Cristaux naturels toutes tailles et toutes espèces. Animaux marins fossilisés, grandes empreintes naturelles des tous premiers dinosaures de Vendée et de grands amphibiens de l’Hérault. Bifurquer à Villefranche-de-Conflent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Sandra Pillier