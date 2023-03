Soirée radiophonique Musée Géo-Charles Échirolles Catégories d’Évènement: Échirolles

Soirée radiophonique Musée Géo-Charles, 13 mai 2023, Échirolles. Soirée radiophonique Samedi 13 mai, 18h00 Musée Géo-Charles Entrée libre Musée Géo-Charles, Musée de France.

SOIREE RADIOPHONIQUE : Soirée d’écoute à partir des archives sonores numérisées de Géo-Charles. Invitation à la découverte de ce fonds inédit, dans l’immersion des soirées radiophoniques familiales autour du poste radio. Musée Géo-Charles 1 rue Géo-Charles, 38130 Echirolles, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France Échirolles 38130 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 22 58 63 http://www.echirolles.fr Musée Géo-Charles Musée de France, il abrite les collections et archives reçues en donation par Mme Lucienne Géo-Charles en 1982. Un patrimoine unique du XXe siècle sur l’art, le sport, la littérature compose ce musée singulier, témoin d’un amateur d’art sportif et ancré dans son temps. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00 © Le TRACé

