SAINT LÉONARD DE NOBLAT Visite du musée Gay-Lussac – nuit des musées Musée Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat, 13 mai 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Visite du musée Gay-Lussac – nuit des musées Samedi 13 mai, 19h00 Musée Gay Lussac Entrée libre Partager une partie de la nuit avec notre grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay-Lussac, s’imprégner des conditions de vie d’un brillant scientifique, d’un homme politique et acteur important de la société civile du début du XIXème siècle, passer un agréable moment de science avec les bénévoles de la Société des Amis du Musée. Pour dynamiser votre visite des jeux, charades, énigmes, expériences et quizz seront à votre disposition. Nous vous attendons nombreux. Musée Gay Lussac rue Jean Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 56 25 06 Venez découvrir l’univers du savant chimiste. Au programme : animations, jeux, … rue Jean Giraudoux ou rue Roger Salengro Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Société des Amis du Musée Gay-Lussac

