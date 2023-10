Cet évènement est passé Nuit des Musées Digne Les Bains Musée Gassendi Digne-les-Bains Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Nuit des Musées Digne Les Bains Samedi 13 mai, 20h30 Musée Gassendi gratuit Nuit européenne des musées, Samedi 13 Mai 2023 Le musée Gassendi vous invite à la nuit européenne des musées. Entrée gratuite de 20h00 à 01h00. Au programme : 20h-21h : La Classe, l'oeuvre avec le collège Borrély et le Lycée Alexandra David-Neel. 20h-01h , Découvrez les deux nouveaux cabinets :

Picasso chez vous, dédié à la donation Vincent Boeuf d'oeuvres graphiques et visites commentées. Musée Gassendi 64 boulevard Gassendi, 04000 Digne-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'azur, France Un musée encyclopédique et interdisciplinaire qui renoue avec l'esprit des cabinets de curiosités humanistes. Des artistes contemporains sont invités à créer des œuvres en lien avec les collections anciennes d'histoire, de science et beaux-arts.

