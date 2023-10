Cet évènement est passé Visite guidée du musée Garinet Musée Garinet Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Visite guidée du musée Garinet Musée Garinet Châlons-en-Champagne, 13 mai 2023, Châlons-en-Champagne. Visite guidée du musée Garinet Samedi 13 mai, 19h00 Musée Garinet Inscription obligatoire En compagnie d’une médiatrice culturelle, partez à la découverte des nombreuses collections du musée Garinet !

Le musée ne sera pas accessible en dehors de la visite guidée. Musée Garinet 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne

