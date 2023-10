Visites flash : le travail du mosaïste antique Musée gallo-romain Villa-Loupian Loupian, 13 mai 2023, Loupian.

Visites flash : le travail du mosaïste antique Samedi 13 mai, 20h00 Musée gallo-romain Villa-Loupian Entrée libre sans inscription (dans la limite des places disponibles)

Regard éclairant du médiateur sur les techniques de fabrication de la mosaïque antique. La nuit tombée, à la lampe torche, découvrez formes et couleurs des mosaïques du Ve siècle de notre ère qui ornaient la villa gallo-romaine de Loupian.

Musée gallo-romain Villa-Loupian RD 158E4 LOUPIAN Loupian 34140 Hérault Occitanie 04 67 18 68 18 https://patrimoine.agglopole.fr/musee-villa-loupian/ Le musée de site gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique présentent un domaine viticole gallo-romain. Il abrite l’un des rares exemples, en France, de conservation et de présentation de mosaïques romaines à leur emplacement d’origine.

Il est l’aboutissement de plus de quarante années d’études et de travaux archéologiques qui ont permis de sauvegarder et de présenter les pavements polychromes de l’antiquité tardive (Ve s ap. J.-C., classées au titre des Monuments Historiques). Accès au rond-point avant Mèze, prendre direction Loupian par la RD613. Coordonnées GPS (Lat. : 43.26 23N – Long. : 3.36 52E) Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Musée Villa-Loupian