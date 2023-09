Cet évènement est passé Visite libre du musée gallo-romain Musée gallo-romain Néris-les-Bains Catégories d’Évènement: Allier

Néris-les-Bains Visite libre du musée gallo-romain Musée gallo-romain Néris-les-Bains, 16 septembre 2023, Néris-les-Bains. Visite libre du musée gallo-romain 16 et 17 septembre Musée gallo-romain Riche de plus de 2000 ans d’histoire, la station thermale dispose de son propre musée. Véritable invitation à voyager dans le temps, il dévoile une collection de vestiges gallo-romains retrouvés à Néris-les-Bains. Musée gallo-romain 4 rue Monthyon, 03310 Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © OTI Néris-les-Bains Détails Catégories d’Évènement: Allier, Néris-les-Bains Autres Lieu Musée gallo-romain Adresse 4 rue Monthyon, 03310 Néris-les-Bains Ville Néris-les-Bains Departement Allier Lieu Ville Musée gallo-romain Néris-les-Bains latitude longitude 46.287631;2.662393

Musée gallo-romain Néris-les-Bains Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neris-les-bains/