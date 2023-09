atelier famille Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne Saint-Romain-en-Gal, 16 septembre 2023, Saint-Romain-en-Gal.

atelier famille 16 et 17 septembre Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne

Atelier famille

Jeux romains : jeu de la marelle, du Delta, de l’amphore, des noix…en accès libre

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne D 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 53 74 01 http://musee-site.rhone.fr Découvert en 1967 lors d’un projet de construction d’un lycée, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal s’étend sur la rive droite du Rhône, face à la ville de Vienne (Isère). Les fouilles ont mis au jour de nombreux vestiges gallo-romains appartenant à un quartier de la Vienne antique : maisons, entrepôts, ateliers de poterie ainsi que des édifices exceptionnels comme la Maison des dieux océans, remarquable par son ampleur, ses bassins et ses mosaïques. Construit sur pilotis au bord du fleuve, sur le site même, par les architectes Philippe Chaix et Jean-Paul Morel, le musée archéologique ouvert en 1996 par le Département du Rhône met en relation les vestiges apparents, le mobilier découvert et les résultats de la recherche en expliquant la géographie du site, son passé gallo-romain de quartier résidentiel et artisanal ainsi que les modes de vie de ceux qui l’ont habité. Le musée abrite également un atelier de restauration de mosaïques et de peinture antiques, créé en 1981 en liaison avec le programme d’aménagement du site. Géré par les Départements du Rhône et de l’Isère, associés sous la forme d’une entente interdépartementale, il répond en priorité à des besoins locaux. Créé essentiellement pour restaurer les mosaïques destinées à être exposées au musée, l’atelier assure aussi la dépose et la restauration des pavements livrés par les fouilles locales : à Vienne (Isère) et sur sa rive opposée, dans les communes de Saint-Romain-en-Gal et de Sainte-Colombe-lès-Vienne (Rhône).

