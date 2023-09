Deux heures de bonheur pour découvrir l’Antiquité gallo-romaine Musée gallo-romain de Chanaz Chanaz, 17 septembre 2023, Chanaz.

Deux heures de bonheur pour découvrir l’Antiquité gallo-romaine Dimanche 17 septembre, 10h30 Musée gallo-romain de Chanaz

Plongez dans l’univers gallo-romain et l’époque du Vème siècle avant JC et venez modeler l’argile, découvrir notre exposition permanente et déguster des mets d’époque.

Musée gallo-romain de Chanaz Rue du moulin, 73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 52 11 84 http://www.musee-galloromain-chanaz.fr Dans une chapelle gothique du XVe siècle, vestiges d'un atelier de potiers installé à Portout au début du Ve siècle de notre ère (céramiques, outils, bijoux, monnaies, amphores).

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Musée de Chanaz