Savoie Atelier poterie Musée gallo-romain de Chanaz Chanaz, 16 septembre 2023, Chanaz. Atelier poterie Samedi 16 septembre, 11h00 Musée gallo-romain de Chanaz Le Musée propose un atelier de poterie pour petits & grands : fabriquez et repartez avec votre lampe à huile gallo-romaine. Musée gallo-romain de Chanaz Rue du moulin, 73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chanaz 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 52 11 84 http://www.musee-galloromain-chanaz.fr https://www.facebook.com/MuseeGalloRomainDeChanaz Dans une chapelle gothique du XVe siècle, vestiges d’un atelier de potiers installé à Portout au début du Ve siècle de notre ère (céramiques, outils, bijoux, monnaies, amphores). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée gallo-romain de Chanaz Adresse Rue du moulin, 73310 Chanaz, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chanaz

