Visite flash Les Parentalia, une histoire de famille

Dimanche 17 septembre, 17h00
Musée gallo-romain d'Aoste

Un festival de neuf jours pour remercier les ancêtres de la famille ? Il n'en fallait pas moins ! Et à la charge du pater familias d'accomplir ces rituels !

Musée gallo-romain d'Aoste
43 place du Musée 38490 Aoste
Aoste 38490 Isère
Auvergne-Rhône-Alpes

