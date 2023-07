Visite flash Quand l’esclave devient le maître de la maison, voici les Saturnales ! Musée gallo-romain d’Aoste Aoste Catégories d’Évènement: Aoste

Isère Visite flash Quand l’esclave devient le maître de la maison, voici les Saturnales ! Musée gallo-romain d’Aoste Aoste, 17 septembre 2023, Aoste. Visite flash Quand l’esclave devient le maître de la maison, voici les Saturnales ! Dimanche 17 septembre, 16h00 Musée gallo-romain d’Aoste Le maître qui devient l’esclave de la maison ? On ne voit ça qu’aux Saturnales ! Avec de grandes célébrations en l’honneur de Saturne, découvrez cette fête célébrant l’arrivée de l’hiver ! Musée gallo-romain d’Aoste 43 place du Musée 38490 Aoste Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476325827 https://www.mairie-aoste.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aoste, Isère Autres Lieu Musée gallo-romain d'Aoste Adresse 43 place du Musée 38490 Aoste Ville Aoste Departement Isère Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée gallo-romain d'Aoste Aoste

Musée gallo-romain d'Aoste Aoste Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aoste/