Grâce aux memory, questions/réponses, et bien d’autres jeux encore, venez enrichir vos connaissances sur les fêtes gallo-romaines. Prêts à relever le défi ? A vous de jouer ! Musée gallo-romain d’Aoste 43 place du Musée 38490 Aoste Aoste 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476325827 https://www.mairie-aoste.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

