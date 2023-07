Les rendez-vous jeune public au musée gallo-romain : atelier poterie au colombin Musée gallo-romain Claracq, 8 août 2023, Claracq.

Claracq,Pyrénées-Atlantiques

Viens t’amuser avec l’Antiquité au Musée gallo-romain ! Les rendez-vous jeune public débarquent ! Atelier poterie au colombin . Sur réservation, à partir de 6 ans..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 12:00:00. EUR.

Musée gallo-romain Route du Château

Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun with Antiquity at the Gallo-Roman Museum! Young people’s events are here! Pottery workshop . Reservations required, ages 6 and up.

¡Ven a divertirte con la Antigüedad en el Museo Galo-Romano! ¡Ya están aquí los eventos para jóvenes visitantes! Taller de cerámica . A partir de 6 años, previa reserva.

Komm und vergnüge dich mit der Antike im Gallo-Römischen Museum! Die Termine für junges Publikum kommen an Land! Töpferei-Workshop mit dem Kolumbus . Nach Voranmeldung, ab 6 Jahren.

