Pyrénées-Atlantiques Visite libre d’un musée gallo-romain et d’un site antique Musée gallo-romain Claracq, 16 septembre 2023, Claracq. Visite libre d’un musée gallo-romain et d’un site antique Samedi 16 septembre, 10h00 Musée gallo-romain Gratuité. Entrée libre. Sur inscription pour les animations. Dans la limite des places disponibles. Durant toute la journée, le musée gallo-romain Claracq-Lalonquette sera libre d’accès pour les visiteurs, ainsi que le site de la villa antique de Lalonquette. Des animations viendront ponctuer la journée.

Programme et informations complémentaires : www.musee-claracq.com Musée gallo-romain Route du château, 64330 Claracq Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://www.musee-claracq.com https://www.facebook.com/MuseeClaracq/ [{« type »: « email », « value »: « musee@cclb64.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 67 13 86 69 »}] [{« link »: « http://www.musee-claracq.com »}] Situé au nord du département des Pyrénées-Atlantiques, le musée gallo-romain propose un magnifique voyage dans le temps. À l’occasion d’une visite ludique et tout public, l’exposition permanente vous contera l’histoire d’un site exceptionnel : la villa gallo-romaine de Lalonquette, véritable palais campagnard du début de notre ère. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

