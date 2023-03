« Herculiani Iuniores » – association de reconstitution historique Musée gallo-romain, 13 mai 2023, Biesheim.

« Herculiani Iuniores » – association de reconstitution historique Samedi 13 mai, 19h00 Musée gallo-romain Entrée libre

L’association « Herculani Iuniores » a pour objectif les reconstitutions historiques et plus particulièrement antiques. Leur thème de travail est l’armée romaine durant l’Antiquité tardive, et plus particulièrement la légion palatine Herculiani. Les membres de l’association reconstituent avec la plus grande fidélité possible les équipements et la vie quotidienne des hommes de la légion palatine, cette ancienne unité auxiliaire originaire d’Illyrie a été élevée au rang de légion par Dioclétien pour ses aptitudes au combat, et surtout pour l’utilisation d’une arme de jet meurtrière, la plumbata.

C’est ainsi que les « Herculiani Iuniores », dans une démarche toujours pédagogique, offriront aux visiteurs du musée un panorama vivant du fait militaire romain de l’époque romaine tardive, de la grande stratégie à la tactique, de l’armement aux techniques de combats, en passant par la vie quotidienne du légionnaire.

Musée gallo-romain Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est

Le musée est consacré au site romain d'Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La présentation thématique des collections permet d'appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l'empereur Commode.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Herculiani Iuniores