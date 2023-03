Dédicace de la bande dessinée « Le secret d’Argentaria » Musée gallo-romain, 13 mai 2023, Biesheim.

Dédicace de la bande dessinée « Le secret d’Argentaria » Samedi 13 mai, 19h00 Musée gallo-romain Entrée libre

Il ne reste aucune trace visible du site gallo-romain de Biesheim-Oedenbourg, se trouvant sur la rive gauche du Rhin juste en face de la ville de Breisach. Un vieil homme va y faire une découverte exceptionnelle qui va l’amener à entrevoir une histoire terrible et néanmoins fascinante, mettant en scène l’une des plus grandes agglomérations de son temps dans la région. Nous serons emportés dans un tourbillon fait de trafics, de dissimulations et de crimes, autour d’une forteresse aux dimensions impressionnantes. Et afin d’augmenter encore davantage la tension, l’intrigue aura pour toile de fond, la bataille spectaculaire qui a opposé les armées de l’empereur Gratien à près de 30000 alamans, tout proche de notre site se nommant alors : Argentaria.

A l’occasion de la sortie officielle de la bande dessinée « Le secret d’Argentaria », le scénariste et le dessinateur seront présents pour échanger avec les visiteurs du musée et pour dédicacer leur ouvrage, en vente au musée.

Musée gallo-romain Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est http://www.biesheim.fr/culture__tourisme_et_loisirs/musee_gallo-romain_23.php https://twitter.com/mgr_biesheim?lang=fr Le musée est consacré au site romain d’Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La présentation thématique des collections permet d’appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode. © Musée gallo-romain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Editions du signe