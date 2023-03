Visite libre du musée Musée gallo-romain, 13 mai 2023, Biesheim.

Visite libre du musée Samedi 13 mai, 14h00 Musée gallo-romain

Le Musée Gallo-Romain de Biesheim est consacré aux découvertes archéologiques d’Oedenburg, site majeur de la plaine du Rhin supérieur. Un programme de recherches bénéficiant du concours des universités de Fribourg-en-Brisgau et de Bâle, a révélé l’origine et l’organisation de l’agglomération antique. Le contexte stratégique justifie l’implantation de deux camps militaires successifs au 1er siècle. Précédant l’installation de l’armée, un complexe religieux connait plusieurs phases de remaniement jusqu’à son abandon au 3e siècle. Parallèlement, un habitat civil se déploie durablement au carrefour des voies principales, jusqu’au 3e siècle. On relève un regain d’activité au 4e siècle avec la construction d’un relais routier et d’un palais fortifié. Faisant écho aux résultats des fouilles archéologiques, les collections permanentes du musée offrent un panorama de la civilisation gallo-romaine locale, présentée par espaces thématiques : armée, rites funéraires, religion et vie quotidienne.

Musée gallo-romain Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est http://www.biesheim.fr/culture__tourisme_et_loisirs/musee_gallo-romain_23.php https://twitter.com/mgr_biesheim?lang=fr Le musée est consacré au site romain d’Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La présentation thématique des collections permet d’appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode. © Musée gallo-romain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©A.Dubus/MGR Biesheim