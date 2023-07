Visite guidée de la Maison Gallé-Juillet Musée Gallé-Juillet et Archives Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Visite guidée de la Maison Gallé-Juillet 16 et 17 septembre Musée Gallé-Juillet et Archives Entrée libre

La maison Gallé-Juillet retrace la vie d’une famille creilloise, de la Révolution à la Première Guerre mondiale. Les pièces de cette riche demeure n’ont pas bougé depuis la Belle Époque : en visitant la cuisine, la salle à manger, le salon et les chambres, le public peut découvrir une collection d’arts décoratifs remarquable (meubles estampillés, œuvres de l’artiste Emile Gallé, objets d’art, céramiques et tableaux), puis se laisser surprendre par le bureau-fumoir et ses ouvrages reliés, le cabinet de curiosité et ses coquillages, la collection de jouets anciens et son étonnant théâtre d’enfant, ou par le destin tragique de Maurice Gallé, illustré par des souvenirs de la Grande Guerre.

Nos guides vous invitent à découvrir cette maison encore habitée. Vous pourrez y rencontrer les habitants de la maison interprétés par les membres de la Compagnie de l’histoire et des arts.

Musée Gallé-Juillet et Archives 1 Place François Mitterrand – 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 03 44 29 51 50 http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-juillet Le musée Gallé-Juillet regroupe deux maisons construites à l’emplacement du château de Creil. La maison Gallé-Juillet retrace la vie d’une famille bourgeoise et conserve une collection d’art décoratif et de beaux-arts de plus de 5000 œuvres. La maison de la faïence et sa tour du trésor offre un témoignage du passé industrielle de la ville de Creil à travers l’exposition de près de 600 faïences, de panneaux explicatifs. Par l’A1 sortie Senlis ou par la N16 Parc de stationnement (à moins de 100 mètres) Gare située à 5-10 mn à pieds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Anne-Sophie Flament