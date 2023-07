Visite des archives municipales Musée Gallé-Juillet et Archives Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Les archivistes vous ouvrent les coulisses du service pour vous présenter leurs missions et les documents emblématiques de l’histoire de la ville et du sport à Creil.

Musée Gallé-Juillet et Archives 1 Place François Mitterrand – 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 03 44 29 51 50 http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-juillet Le musée Gallé-Juillet regroupe deux maisons construites à l'emplacement du château de Creil. La maison Gallé-Juillet retrace la vie d'une famille bourgeoise et conserve une collection d'art décoratif et de beaux-arts de plus de 5000 œuvres. La maison de la faïence et sa tour du trésor offre un témoignage du passé industrielle de la ville de Creil à travers l'exposition de près de 600 faïences, de panneaux explicatifs.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

