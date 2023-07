Visite libre de la maison de la faïence Musée Gallé-Juillet et Archives Creil, 16 septembre 2023, Creil.

Visite libre de la maison de la faïence 16 et 17 septembre Musée Gallé-Juillet et Archives Entrée libre

Visite libre des collections de faïences Creil-Montereau, issues du passé industriel florissant de Creil. Nouvelle salle d’exposition à découvrir.

Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la faïencerie de Creil (1797-1895) produit tout au long du 19e siècle des objets décoratifs et utilitaires d’une grande variété. Les plus belles faïences fines creilloises étaient autrefois mises à l’honneur lors des Expositions universelles et ornaient les tables de somptueuses demeures bourgeoises.

Trois salles d’exposition vous permettent de découvrir l’aventure industrielle de la faïencerie de Creil par l’évocation de son histoire et de celle de ses ouvriers, des techniques de fabrication de la faïence fine, mais aussi par la présentation de centaines de céramiques, des plus ordinaires aux plus rares, issues de la production creilloise.

Musée Gallé-Juillet et Archives 1 Place François Mitterrand – 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France 03 44 29 51 50 http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-juillet Le musée Gallé-Juillet regroupe deux maisons construites à l’emplacement du château de Creil. La maison Gallé-Juillet retrace la vie d’une famille bourgeoise et conserve une collection d’art décoratif et de beaux-arts de plus de 5000 œuvres. La maison de la faïence et sa tour du trésor offre un témoignage du passé industrielle de la ville de Creil à travers l’exposition de près de 600 faïences, de panneaux explicatifs. Par l’A1 sortie Senlis ou par la N16 Parc de stationnement (à moins de 100 mètres) Gare située à 5-10 mn à pieds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Anne-Sophie Flament