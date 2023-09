[VERNISSAGE] À l’atelier Musée du Peintre CAZAUX D’ARTAGNAN – TOULOUSE Musée Galerie Cazaux D’Artagnan Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Cette soirée du 05/10/23 s’annonce & sera mémorable !

Monsieur Pierre Cazaux D’Artagnan c’est l’ARTISTE, L’Art triste, l’Art qui tique, qui trique ; critique.

L’Art Admirable de l’Amiral. L’Artiste Ami des Artistes de la ville de Toulouse.

Le réel, le vrai ; sans concession ; Admirable Chevalier.

On le sait, cette foutue vie est dure ! Lui aussi y a gouté ! Hey mais pas qu’eux ! Les belles & bonnes choses aussi… ❤

Pierre a beaucoup voyagé. Seul & sans le sou. Avec sa bite, son courage, son couteau, ses pinceaux !

Le courage on l’a, la volonté également, l’abnégation ? Aussi !

Talentueux, passionné & virevoltant, technique, imaginatif, symboliste, codes, honneur, valeurs, vérité sacrée… tout y est !

Ce vaillant poète moine guerrier n’a pas eu beaucoup à combattre, merci les couards sont légion ! Dans ce monde où la vérité peut parfois être fortement laide, cette belle âme a heureusement vu nombre d’échines se courber à son passage.

C’est par exemple la ville de Sarlat et ses magouilles, qu’il a hurlé au monde entier ! Imaginez-vous ! Artiste, vous aimez l’Art, les villes, les symboles, votre pays ! Alors vous vous lancez. Avec vos billes, pigments & votre audace. Peignant, imaginant, se documentant sur la ville, ses symboles, lui faisant honneur, la flattant !

Sauf que les gentilés n’y ont pas comptés, c’est les copains qui ont gagné ! Alors le Pierre outré et à raison humilié a hurlé, aboyé, crié.

Et il voyage, il peint, Gainsbourg et la smala, Joe Dassin et sa guitare, d’autres peoples « ami des artistes », il visite, Maroc, Egypte, Turquie. Davantage ! Il faut par exemple lire l’incroyable histoire des brochettes cuites à la morve de Mansour, ça et ses fayots aux asticots, magistrale ! Sa réponse cinglante à un général égyptien alors que Pierre remplace l’aigle de la casquette du sous-officier qu’il peint, par un canard. Les deux gradés semblent et se montrent belliqueux. Le rebelle au courage d’or n’en démord pas, il exécute sa mission jusqu’au bout et inflige même une verbale correction ! Abnégation par la passion !

Les visites des tombeaux égyptiens, palais, villes, marchés ; Luxor, Istanbul et bien plus ! Tout ça, c’est dans ses géniales mémoires ! Une vie de film, ou un film vivant ? Une vie rêvée ou un rêve brillant ?

Monsieur Cazaux a également fait de la prison… pour peinture érotique ! Chevalier des Arts…des Lettres, des vulves & des zézettes ! Ses tomes seront disponibles sur place (précommandes/commandes possibles via contact). Ainsi vous en saurez bien plus sur son, ses histoires, notre Histoire .

Ses vidéos youtube vous parleront peut-être ; « Patrocinium Animalis Praesidio », « L’Obole à Charon » et bien plus d’œuvres enchanteresses qui dévoilent des pans de cultures mondiales.

Son site internet est également là pour étancher votre soif artistique & culturelle !

Il le dit lui-même « ivre de justice et d’équité, ou bien d’historique chevaleresque, onirique et érotique plongeant de profondes racines dans les épopées des preux chevaliers et des gentes dames qui ont nourri tout un imaginaire à travers de lointaines cultures ancestrales qui ont porté le cœur des hommes à l’adoration et au rêve mythique de la promesse d’un paradis sans souffrance où il n’y aurait que des plaisirs. »

C’est simple. Vous vous intéressez à l’Art de votre pays ? De votre ville ? Venez voir un artiste véritable, sans concessions, venez voir ce que cela donne, un véritable artiste peintre poète, en 2023. Venez voir Monsieur l’Artiste Français, Pierre Cazaux D’Artagnan ☼ .

Il vous recevra royalement, exposant sa magie au monde entier ! Et surtout… rendant hommage à son aïeul… le remarquable Jean Souques. Poilu de 14/18.

Nous y verrons que l’honneur peut également parfois être familial !

Son ancêtre part à la guerre avec ses valeurs, nos valeurs ; Francs. Il y croit. BIP. Il revient. Il est fatigué. La médaille il ne la veut pas. L’argent non plus. Non merci.

Sauf que certains… ne le comprennent pas. Ceux qui comprennent. Eux seront là.

Ce genre d’histoires magistrales, le Cazaux en a plein son magnifique chapeau.

Comme quand il m’a réappris l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Si importante. C’est pas mal, c’est Français ; « 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail ».

La suite doit également être lue, édifiante ! Culturelle ! Vitale !

Pierre Cazaux est venu me trouver une journée d’exposition ensoleillée, place de la Daurade à Toulouse, sa ville. On a parlé, on s’est aimé. Je suis fier de notre amitié. En janvier 2023 à mon exposition au Capitole, à l’Hôtel de ville, c’est un trophée en toc qu’il m’a donné.

C’est l’un de mes plus beaux trophées.

La valeur… c’est une valeur.

Laissons le mot de la fin à ce grand Monsieur, Artiste peintre, écrivain, libre penseur, ami de la Nature & de la race Humaine, rêveur, poète ;

« Il faut rester et chercher longtemps dans ces œuvres pour les comprendre et avoir la curiosité de se plonger dans les cultures et les croyances de ces peuplades antiques, on est loin, très loin des clichés pour touristes et badauds en goguette…quoique…je mets toujours du cœur dans tout ce que je fais.

Bien à Vous

Pierre Cazaux d’Artagnan »

Amitiés Artistiques,

Olivier G!NER & les amis de Pierre Cazaux D’Artagnan

Vernissage en présence de Lydia Cara-Scotto (Présidente des Artistes Midi-Pyrénéens) & du docteur Guillaume Anduze

Soirée du 05 Octobre 2023 à partir de 19H

www.cazauxdartagnan.com tel 05 61 42 11 87

ps ; ce texte n’a pas été écrit par une I.A ❤

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

©lydia scotto, pierre cazaux & olivier giner