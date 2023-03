Eric Smolinski – Travaux Musée Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’Évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne Villeneuve-sur-Yonne . EUR Éric Smolinski pratique la sculpture. Par ses agencements, les matériaux simples glanés dans son quotidien, se parent d’une grâce aérienne, de musicalité, et laissent transparaître leurs singularités. Le matériau, objet de peu, cherché, ramassé, collecté, amassé, innombrable, crée l’envie, une tyrannique nécessité. Le geste, simple, désespérément simple, trivial, archaïque, dépourvu de toute noblesse et de savoir-faire. Répété, infiniment répété. Jusqu’à l’extrême lassitude qui marque la fin de l’intention.

Apparaît donc le volume, troué, criblé, hérissé, entravé, enserré. De ces réseaux divers, comme autant d'obstacles à la lumière, s'imposent des formes dont on espère qu'elles révèlent ou interrogent.

