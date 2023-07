Exposition « Mythologies » de Jacques Canonici Musée Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’Évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne Exposition « Mythologies » de Jacques Canonici Musée Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Yonne. Exposition « Mythologies » de Jacques Canonici 16 et 17 septembre Musée Galerie Carnot Entrée libre Les créations de Jacques Canonici saisissent par leur vitalité. Qu’il s’agisse de peinture ou de sculpture, chacune de ses compositions est un rapport obsédant entre pleins et vides pour trouver le juste équilibre.

Entré à 16 ans aux Beaux-Arts, il y apprend les canons classiques. Ses œuvres expriment l’influence de voyages en Italie, mais c’est toute l’histoire de l’art qui s’incarne dans son rendu du mouvement, du souffle de l’esprit qui se manifeste dans la palpitation de la chair.

En abordant les grands mythes, Jacques Canonici exprime de façon inspirée les grands thèmes fondateurs dans ce qu'ils ont de plus humain. Musée Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

