Démonstration de sculpture par Hervé Pelfini 16 et 17 septembre Musée Galerie Carnot Entrée libre

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine à Villeneuve-sur-Yonne, Hervé Pelfini sera en démonstration de sculpture dans le jardin du musée. Pratiquant la sculpture traditionnelle sur pierre et bois, il se tourne aujourd’hui vers le recyclage. Tenant du courant Arte Povera, il transcende les matériaux récupérés dans les déchetteries dans des sculptures principalement animalières d’inspiration grotesque, à mi-chemin entre le bestiaire imaginaire des églises et des enluminures.

Il invite petits et grands à échanger et partager tout au long de ces fêtes et pourquoi pas, venir s’essayer à la sculpture !

Musée Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 02 48 https://www.villeneuve-yonne.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Musée Galerie Carnot