Exposition du fonds photographique Bohler 15 – 17 septembre Musée Galerie Carnot Entrée libre

Le fonds Bohler est un fonds photographique qui couvre les grands événements et la vie quotidienne de Villeneuve-sur-Yonne. Il présente les clichés de trois générations de photographes : André et Jacqueline Bohler, successeurs de Marcel et Réjane Fadat qui tinrent le magasin de photographie créé par les époux Duclos, au 12 rue du commerce à Villeneuve-sur-Yonne. Une partie de ces précieux témoignages a été acquise en 1994 par le Conseil départemental de l’Yonne, puis une autre partie a été donnée à la commune en 2012 en sus de matériel photographique. Présenté une première fois aux Villeneuviens en 1991 lors de l’« Exposition 1920-1970, studios photographiques de Villeneuve- sur-Yonne » puis en 2002 avec l’exposition « 1925- 1940 portraits Villeneuviens » au Musée Galerie Carnot, et lors des journées du patrimoine 2022, ce fonds est destiné à être consulté et accessible, permettant ainsi aux chercheurs mais aussi aux curieux et amoureux de la ville de retrouver dans les clichés une trace de ses ancêtres, un témoignage des temps forts de la vie communale, perpétuant ainsi tout à la fois la mémoire de la ville et celle de ces photographes.

L’exposition présente quelques-uns de ces clichés commentés par les villeneuviens mêmes sur le thème du « Patrimoine Vivant » des journées du Patrimoine 2023.

Musée Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 02 48 https://www.villeneuve-yonne.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Musée Galerie Carnot, commune de Villeneuve-sur-Yonne