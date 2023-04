Spectacle « Fiers à Cheval » de la Compagnie QUIDAMS Musée Francois Pompon, 13 mai 2023, Saulieu.

Spectacle « Fiers à Cheval » de la Compagnie QUIDAMS Samedi 13 mai, 21h30 Musée Francois Pompon Spectacle gratuit

Un rêve qui passe. Une déambulation d’images qui débute avec d’étranges personnages, baroquement vêtus, vénitiens de science fiction, fiers de leur personne… L’espace temps d’une demi-minute, et le monde bascule dans une atmosphère d’images oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux fantastiques, lumineux… Un insolite petit bonhomme, « l’homme des pistes » se prête aux jeux, aux joutes, aux chorégraphies de cette harde fantastique… Une création sonore originale accompagne le spectacle dans l’univers symphonique des légendes. Les images du parcours sont mouvantes, dynamiques, poétiques, en métamorphoses… Pas de mots, mais des sons, pas de partitions, mais des atmosphères sonores et musicales… Un rêve qui passe, en promenades, en cavalcades, une chevauchée fantastique.

https://www.youtube.com/watch?v=6S83WBX0Quo

Musée Francois Pompon 3 place du docteur Roclore 21210 Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 64 19 51 http://www.saulieu.fr [{« data »: {« author »: « Vidu00e9o RVB Communication », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle FierS u00e0 cheval par la Compagnie des Quidams.nCaptation ru00e9alisu00e9e lors de leur passage u00e0 Pau.nnProduction: Vidu00e9o RVB CommunicationnRu00e9alisation: Vanessa B.nMusique: Sound System (Magic Christmas)nnwww.videorvb.com », « type »: « video », « title »: « Spectacle FierS au0300 cheval (Compagnie des Quidams) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6S83WBX0Quo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6S83WBX0Quo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyWMo6zuzJ1dgkUdoyfNj8g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=6S83WBX0Quo »}] Situé dans un hôtel particulier du XVIIème siècle, le musée de Saulieu évoque, par la variété de ses collections, l’histoire de la cité et de sa région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

© Compagnie QUIDAMS