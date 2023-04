Concert : Mozart chez Mauriac / Au Musée François Mauriac, Vémars Musée François Mauriac Vémars Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Concert : Mozart chez Mauriac / Au Musée François Mauriac, Vémars Musée François Mauriac, 4 juin 2023, Vémars. Concert : Mozart chez Mauriac / Au Musée François Mauriac, Vémars Dimanche 4 juin, 15h30 Musée François Mauriac Gratuit « Depuis trois ans, Mozart a envahi ma vie » rapportait François Mauriac en 1937, précisant « sa musique précède et souvent accompagne mon travail dont presque chaque soir, avant que je m’endorme, elle devient la merveilleuse récompense ». Le romancier, Prix Nobel de littérature en 1952, aurait apprécié l’après-midi qui se profile.

La Fondation Royaumont investit en effet le parc de son château de Vémars, situé dans le nord du Val d’Oise, dans la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, pour y faire résonner la musique du génie de Salzbourg. L’enfant terrible de la musique classique aimait les instruments à vent. Il a notamment composé pour eux une longue suite, la Sérénade numéro 10 en si bémol majeur (KV 361), dite « Gran Partita », en tous points exceptionnelle : son effectif foisonnant (13 instruments !), son inépuisable poésie (près de 50 minutes sans une seconde d’ennui) et ses ambitions symphoniques ont fait date dans l’histoire de la musique. C’est à l’hautboïste Neven Lesage et à son ensemble, Sarbacanes, que revient l’honneur de la moduler en douceur sur les vastes pelouses que l’écrivain aimait traverser. Un air de Mozart en tête, le public pourra ensuite visiter le petit musée qui évoque les attaches de Mauriac à Vémars et découvrir son bureau, sa bibliothèque et la belle collection de photographies rassemblées dans son salon. Musée François Mauriac Vémars5470 Vémars 95470 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 68 33 40 Le musée de Vémars est l’évocation de la place de François Mauriac dans ce village. À l’intérieur du château de la Motte réhabilité, on retrouve le cabinet de travail de l’écrivain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

