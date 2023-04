Visite nocturne Musée Franco-Australien Villers-Bretonneux Catégories d’évènement: Somme

Visite nocturne Musée Franco-Australien, 13 mai 2023, Villers-Bretonneux. Visite nocturne Samedi 13 mai, 18h00 Musée Franco-Australien Découvrez nos liens d’amitiés avec l’Australie depuis la bataille de Villers-Bretonneux le 25 avril 1918 et la 1ère Guerre mondiale, à travers la collection du musée Franco-Australien situé dans l’école Victoria. En plus d’une visite ordinaire, vous pourrez faire une visite guidée portant sur 11 objets, grâce à votre smartphone ou aux fiches dactylographiées proposées à l’accueil. Vous découvrirez des aspects particuliers de la 1ère Guerre mondiale, du Dead man penny à la fléchette Bon, ainsi que l’histoire du général Monash ou du capitaine Jacka méconnus du public français.

La visite guidée est à télécharger ici. Musée Franco-Australien 9, rue Victoria 80800 Villers-Bretonneux Villers-Bretonneux 80800 Somme Hauts-de-France +33 (0)3 22 96 80 79 http://www.museeaustralien.com https://www.facebook.com/museefrancoaustralienvb;https://www.tripadvisor.fr/Profile/museeaustralien [{« link »: « https://izi.travel/fr/browse/5b5e4b43-e099-4788-8e14-faa44ca220d1 »}] Le musée franco-australien présente, à travers les richesses de la collection de l’association franco-australienne, les liens unissant Villers-Bretonneux à l’Australie depuis la 1ère Guerre mondiale et cette nuit du 24-25 avril 1918 où l’armée australienne arrêta l’avancée allemande à Villers-Bretonneux. Cette histoire inédite de guerre, de mémoire et d’avenir est expliquée par un parcours muséographique divisé en 4 séquences (mémoires du lieu, mémoires de guerre, mémoires des hommes et mémoires de la ville) illustrées par des objets personnels de soldats mais aussi par des images d’archives et des témoignages émouvants de cette amitié franco-australienne. le musée se situe au 1er étage de l’Ecole Victoria. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking dans la rue et à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

