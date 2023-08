Visite « À la découverte des Arts » Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Blérancourt Catégories d’Évènement: Aisne

Blérancourt Visite « À la découverte des Arts » Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Blérancourt, 16 septembre 2023, Blérancourt. Visite « À la découverte des Arts » 16 et 17 septembre Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Inscription sur place le jour de la visite Venez découvrir, en compagnie d’un guide-conférencier, les échanges artistiques entre la France et les Etats-Unis ainsi que le nouvel accrochage autour du symbolisme dans la peinture américaine.

À 14h15 et 16h45

Durée : 45 min. Musée Franco-Américain du Château de Blérancourt Place du général Leclerc – 02300 Blérancourt Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France 03 23 39 60 16 http://www.museefrancoamericain.fr/ https://www.facebook.com/museefrancoamericain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

© RMN-GP (musée franco-américain du Château de Blérancourt) / C. Jean

