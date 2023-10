Poésie d’une tâche Musée Francisque Mandet Riom, 13 mai 2023, Riom.

Poésie d’une tâche Samedi 13 mai, 18h00 Musée Francisque Mandet

« Une tâche ce n’est pas grave » ! … 2, encore moins. Et 3, c’est parfait. Elles se combinent, se superposent et se mélangent. En regardant mieux, chacun peut y voir un paysage, un visage, un animal mais fini, plus de tâche !

Atelier en famille

Accès libre

Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musees-riom.com http://www.facebook.com/MuseeMandet Créé en 1866, le musée Mandet, du nom de Francisque Mandet, président de la Société du musée, est installé dans deux anciens hôtels particuliers restaurés en 1983 et reliés par une galerie utilisée pour les expositions temporaires. Le premier, l’hôtel Dufraisse, édifié en 1707 à l’exemple de l’architecture parisienne, fut une réalisation d’avant-garde en Auvergne. Le second date des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ces deux bâtiments renferment environ 6000 pièces, peintures, sculptures et objets d’art, de l’Antiquité au XXIe siècle.

© Musée Francisque Mandet

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©Pascale Balaÿ / Musées de Riom Limagne et Volcans