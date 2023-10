« Chefs d’œuvre étoilés” des élèves du lycée Pierre-Joël Bonté Musée Francisque Mandet Riom, 13 mai 2023, Riom.

« Chefs d’œuvre étoilés” des élèves du lycée Pierre-Joël Bonté Samedi 13 mai, 18h00 Musée Francisque Mandet

Laissez-vous guider dans un univers céleste avec les réalisations des lycéens 1ere Bac Pro Menuisier Agenceur Constructeur Bois… Une œuvre sonore réalisée par le compositeur Yoann Samson dans le cadre des « Ateliers de la création », dispositif mis en place par le Centre Pompidou, l’IRCAM et le festival clermontois « Musiques démesurées », accompagnera la découverte de ces six chefs d’œuvre sur le thème du rêve et du territoire…

Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musees-riom.com http://www.facebook.com/MuseeMandet Créé en 1866, le musée Mandet, du nom de Francisque Mandet, président de la Société du musée, est installé dans deux anciens hôtels particuliers restaurés en 1983 et reliés par une galerie utilisée pour les expositions temporaires. Le premier, l’hôtel Dufraisse, édifié en 1707 à l’exemple de l’architecture parisienne, fut une réalisation d’avant-garde en Auvergne. Le second date des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ces deux bâtiments renferment environ 6000 pièces, peintures, sculptures et objets d’art, de l’Antiquité au XXIe siècle.

© Musée Francisque Mandet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00