Visite guidée nocturne du carreau Clemenceau, le K’RO de Pechelbronn Musée Français du Pétrole Merkwiller-Pechelbronn, 13 mai 2023, Merkwiller-Pechelbronn.

Visite guidée nocturne du carreau Clemenceau, le K’RO de Pechelbronn Samedi 13 mai, 20h00 Musée Français du Pétrole INFORMATIONS PRATIQUES : Renseignements auprès de l’équipe du musée pour le détail du lieu de RDV /

GRATUIT – Sur réservation (places limitées) Prévoir un équipement adapté selon le temps (extérieur), ainsi qu’une torche lumineuse.

Muni de votre lampe torche ou à la lueur de votre téléphone portable, découvrez ce monument industriel insolite. Laissez-vous guider par le labyrinthe de petits chemins qui mène jusqu’au sommet du terril pour succomber au charme du paysage environnant au clair de lune.

Aujourd’hui en friche, l’ancien carreau de mine de pétrole Clemenceau fut longtemps le site phare d’une activité très particulière de récupération de pétrole. Au cœur d’un projet culturel, ce territoire berceau d’une industrie se veut aujourd’hui un acteur de la transition énergétique.

Musée Français du Pétrole 4, rue de l’Ecole, 67250 Merkwiller – Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 91 08 http://www.musee-du-petrole.com https://www.facebook.com/museefrancaisdupetrolepechelbronn/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.88.80.91.08 »}, {« type »: « email », « value »: « museedupetrole@wanadoo.fr »}] Inauguré en 1967, le Musée français du Pétrole, géré par l’Association des Amis du Musée du Pétrole de Pechelbronn, a pour but de conserver et valoriser la mémoire et l’histoire de ce qui fut pendant cinq siècles une activité primordiale dans le nord de l’Alsace, et plus précisément sur la concession de Pechelbronn : l’exploitation pétrolière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©MuséeFrançaisduPétrole