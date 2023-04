Voyage aux origines de la Radiologie Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Voyage aux origines de la Radiologie Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale, 13 mai 2023, Paris. Voyage aux origines de la Radiologie Samedi 13 mai, 17h00, 18h30 Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Visites limitées à 10 personnes par groupe Lors d’une visite guidée d’environ une heure vous découvrirez comment la Radiologie est née après la découverte des rayons X. Vous découvrirez au travers des objets présentés l’inventivité des pionniers de la Radiologie qui ont permis son formidable essort. Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale 47 rue de la Colonie Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France +33 (0)1 53 59 59 65 https://www.radiologie.fr/musee-radiologie [{« type »: « email », « value »: « musee@radiologie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 59 59 65 »}] Le Musée Français de la radiologie et de l’imagerie médicale veut honorer le passé brillant de la radiologie française et ambitionne de doter la discipline d’un lieu qui retrace son extraordinaire développement sur plus d’un siècle d’histoire. Bus 62 Bobillot-Tolbiac, Metro 5, 6, 7 Place d’Italie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 © Société Française de Radiologie

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musée Français de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale Adresse 47 rue de la Colonie Ville Paris Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Musée Français de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale Paris

Musée Français de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Voyage aux origines de la Radiologie Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale 2023-05-13 was last modified: by Voyage aux origines de la Radiologie Musée Français de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Musée Français de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale 13 mai 2023 Musée Français de la Radiologie et de l'Imagerie Médicale Paris Paris

Paris